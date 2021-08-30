«طالبان» تعلن سيطرتها الكاملة على مطار كابول

أعلنت مصادر في حركة طالبان الأفغانية، مساء اليوم، أن مطار كابل بالعاصمة بات تحت سيطرتها الكاملة بعد انسحاب القوات الأمريكية منه.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية اعلنت مغادرة السفير الأمريكي لدى كابول على متن آخر رحلة من أفغانستان، وكذلك خروج القوات الأمريكية من هناك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن دورها انتهى في أفغانستان والأمور باتت الآن خاضعة للدبلوماسية بعد مغادة آخر قواتها لمطار كابول.

مجلس الأمن يتبني مشروع قرار بشان افغانستان

تبنى مجلس الأمن الدولين الاثنين، مشروع قرار حول أفغانستان ودعا فيه حركة طالبان إلى الوفاء بتعهداتها بالسماح بمرور آمن للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يتطلعون إلى مغادرة البلاد.

ووافق مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن افغانستان.

ونص قرار مجلس الأمن على وجوب منع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد أو مهاجمته، مؤكدا أنه من المهم بذل جهود أمنية لإبقاء مطار كابول مفتوحا.

وبحسب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، ستقدم الأمم المتحدة المساعدة الإنسانية للبلدان المضيفة للاجئين الأفغان ، مطالبا في الوقت ذاته جميع الأطراف الأفغانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ونص القرار الأممي التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب في أفغانستان وكذلك دعم سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعوة حركة طالبان لاحترام حقوق الأفغانيين وضمان أمن من يريد المغادرة.

ولا يشمل مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن تشكيل منطقة آمنة فوق مطار كابول كما تم تداوله في وقت سابق اليوم.

روسيا ترفض تجميد أصول أفغانستان

وأعلن مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، رفض تجميد الأصول المالية للمصرف المركزي الأفغاني.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس اليوم في نيويورك بشأن أفغانستان، إن الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي "ناتو" فشلا في أفغانستان طوال السنوات الماضية.

بايدن يتمسك بسحب القوات الأمريكية

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال متمسكا بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد المتفق عليه والذي ينتهي غدًا في الواحد والثلاثين من أغسطس.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين مازالوا في أفغانستان والذين يريدون المغادرة، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أنه رقم صغير.