الثلاثاء 31 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل ونجلها في حريق شقة سكنية بروض الفرج

حريق
حريق

أصيبت ربة منزل ونجلها في حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية في منطقة روض الفرج وإصابة ربة منزل ونجلها  أثناء الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة روض الفرج ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإصابة ربة منزل ونجلها أثناء الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

اصابة ربة منزل حريق شقة روض الفرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج فى المخ

«طالبان» تعلن سيطرتها الكاملة على مطار كابول

الأمن يعيد الطفل المختطف إلى أسرته فى المحلة

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

منظمات تونسية تدين عنف الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات الفلسطينيات

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟