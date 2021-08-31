الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى ومقدساته

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الإثنين، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب ومقدساتهم وممتلكاتهم.

وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية شرق قطاع غزة، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال اقتحامهم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واعتدت قوات الاحتلال على طالب مدرسة بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظتي القدس وسلفيت، وسلمت إخطارات بوقف العمل في مسجد وأربعة منازل مأهولة وخمسة قيد الإنشاء في محافظة بيت لحم.

عشرات الإصابات في اعتداءات للاحتلال

في المحافظات الجنوبية، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، وآخرون بالاختناق وشظايا، مساء اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية، شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف السواتر الترابية شرق القطاع فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، حالة أحدهم وصفت بالخطيرة، وآخرين بالاختناق وشظايا، وصفت إصاباتهم بالطفيفة.

وفي محافظة نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما أغلقت كافة مداخل القرية وأقامت أربعة حواجز عسكرية داخلها، ومنعت لأكثر من ثلاث ساعات دخول المواطنين إلى القرية أو الخروج منها.

وفي محافظة الخليل، اعتدت قوات الاحتلال على الطالب منتصر رائد أبو رميلة التميمي (14 عامًا)، قرب حاجز أبو الريش العسكري، غرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات في رأسه.

كما أعادت قوات الاحتلال إغلاق ما تسمى "سدة قلقس" جنوب مدينة الخليل، بعد أن أعاد المواطنون فتحها قبل أيام.

اعتقال مواطنين من القدس وسلفيت

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من القدس المحتلة ومحافظة سلفيت.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، بعد أن داهمت منزل ذويه في الحارة الوسطى ببلدة سلوان.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، عند المدخل الغربي لبلدة دير استيا.

إخطارات وقف بناء في بيت لحم وأعمال بناء في معسكر للاحتلال بالخليل

وفي محافظة بيت لحم، أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في مسجد وأربعة منازل مأهولة، وخمسة قيد الإنشاء، وجدران استنادية، في بلدة نحاليين.

وفي محافظة الخليل، شرعت سلطات الاحتلال ببناء طابق ثان في معسكر لجيشها، أقيم منذ عقود على أرض محطة بلدية الخليل للحافلات في شارع الشهداء وسط المدينة.

مستوطنون يقتحمون ساحات "الأقصى"

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، وغادروا من باب السلسلة.