أحدث أنواع أحذية الكعب العالى (صور)

يمكن أن يجدد زوجًا جيدًا من الأحذية ذات الكعب العالي مظهر المرأة تمامًا، لكن الكثير من الناس قد لا يدركون أنواع الكعب العالي الموجودة في عالم الموضة.

وعلى الرغم من تغير الموضة على مر العقود، تستمر الأنماط الكلاسيكية مثل الأحذية ذات الكعب العالي في الصمود، وإذا كنت قد تساءلت يومًا عن عدد أنواع الأحذية ذات الكعب العالي الموجودة، فسنوضح لك في السطور التالية بعض أنواع الكعب العالي.

الكعوب الصغيرة

الأحذية ذات الكعب الصغير أمر لا بد منه للعمل اليومي وعند كثرة التحرك، ولا يجب إرتداؤه أبداً في بعض المناسبات الأخرى.

هذا الكعب هو خيار رائع للأشخاص الذين لا يثقون أو لا يرتاحون لارتفاع الكعب التقليدي؛ نظرًا لارتفاعها المنخفض الذي يصل عادةً إلى بوصة ونصف، ويمكن أيضًا أن تكون مثالية للنساء الأطول قامة واللواتي يعجبن بمظهر حذاء الكعب العالي، ولكن يشعرن أن الارتفاع الأطول غير ضروري.

كعب متوسط

هذا النوع من الكعب مثالي للأشخاص الذين يريدون الطول، ولكنهم غير مهتمين بحذاء الكعب العالي جدًا، عادة ما يكون الكعب المتوسط ​​ما بين 2 إلى 4 بوصات، ويمكن التحكم فيه.

الكعب العالي الكلاسيكية

الكعب العالي الكلاسيكي الذي يعتقده معظمنا لا يقل طوله عن أربع بوصات، وتجده عادة في الأحذية والصنادل، وبعضها يكون أحذية خفيفة أحيانًا.

الكعب العالي جدًا

إذا كنت تبحثين عن فستان مثير للإعجاب، فإن هذا النوع من الكعب العالي سوف يلفت الأنظار، غالبًا ما يُطلق على الكعب العالي جدًا أيضًا كعب المنصة؛ لأنه لتحقيق كعب طويل جدًا أمر صعب لذلك تتم إضافة منصة قد تتراوح من بوصة واحدة إلى ثلاث بوصات إلى مقدمة الحذاء.

بالإضافة إلى خلق تأثير أطول، فإن هذه المنصة المضافة تجعل الحذاء أكثر سهولة في ارتداءه ولا تدفع القدم إلى قوس غير طبيعي أو غير مريح، ولكن نظرًا لأنها تميل إلى أن تكون أكثر دراماتيكية، فمن الأفضل ترك هذا النوع من الكعب لليالي في المدينة أو ليالي المواعدة.

صندل ذات نعل سميك

هذا الكعب مناسب لحذاء صيف،ي و هو سهل الارتداء، و يمنحك الشعور بالراحة في الوقت الذي يمنحك فيه الارتفاع المطلوب.

البلاستيك

سواء كانت ميزانية شرائك محدودة أو تفضلين بديلًا عن الجلد والخشب، فإن البلاستيك يعد حلًا رائعًا، وتشمل الأنواع الشائعة من البلاستيك البولي بروبيلين والبولي إيثيلين، ويعد البلاستيك أيضًا خيارًا رائعًا إذا كنت تبحثين عن أنواع كعب شفافة أو شفافة .

كعوب خشبية

يعتبر الخشب خيارًا شائعًا لجميع أنواع الأحذية ذات الكعب العالي، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر تميزًا في الأحذية ذات الكعب المرصوف، حيث تظهر طبقات الخشب.

وعلي الرغم من أن الخشب متين بشكل لا يصدق، فهو أيضًا خفيف الوزن ويوفر دعمًا هيكليًا قويًا حتى تتمكن من المشي بثقه.

كعب الخنجر



إذا كان هدفك الحصول على كعب جذاب للغاية، فإن الخنجر هو نوع الكعب الذي سيجذب انتباهك.

كعب رفيع



على الرغم من أنه يشبه إلى حد ما الخنجر، إلا أن هذا النوع من الكعب أوسع قليلًا.

المضخة الكلاسيكية



كعب المضخة هو أحد الخيارات الخالدة التي ستكون دائمًا أنيقة، وهو عبارة عن كعب ضيق إلى حد ما، إلا أنه يبلغ ضعف عرض الكعب النحيف، مما يمنحك مزيدًا من التحكم.

كعوب مكدسة



إذا كنت تحب أن يكون الكعب الفعلي لحذائك أكثر جاذبية، فإن الكعب المكدس يعد خيارًا جيدًا.

يحصل هذا النوع من الكعوب على اسمه من حقيقة أنه عندما تنظر إلى الكعب، يبدو كما لو أنه مصنوع من خلال "تكديس" طبقات من الخشب فوق بعضها البعض.