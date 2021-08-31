رئيس بيلا بكفر الشيخ يتفقد أعمال النظافة والإنارة العامة فى 4 قرى

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق وصيانة الإنارة العامة على مستوى المركز والمدينة، بجانب استمرار أعمال تطهير الشوارع والمنشآت الحكومية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها رئيس مدينة بيلا، اليوم، لمتابعة أعمال منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة من النقاط الموضوعة بها بقرى الحوة والجرايدة والشطوط وروس الفرخ، يرافقه رؤساء القرى.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الحملة استهدفت رفع مستوى النظافة بالقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بشوارع تلك القرى.

وفي نفس السياق، كثفت وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببلا، حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تعقيم ورش الشوارع والمنشآت الحيوية خاصة التي يتردد عليها المواطنون.

وشهدت مدينة بيلا، منذ الصباح الباكر، انطلاق حملة نظافة بمشاركة رجال قسم النظافة بالزي الجديد ومعدات الحملة الميكانيكية، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، استهدفت رفع المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة من أماكنها ونقلها إلي المقلب العمومي بكوم حمامو بالمدينة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشن رؤساء الوحدات المحلية بقري الجرايدة والحوة والشطوط وروس الفرخ وأبو بدوي، حملات للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل قرية وتوابعها شملت الأعمال رفع الأتربة المتراكمة، ونقلها إلي المقالب الوسيطة بقراهم، بالإضافة إلى النظافة الدورية للشوارع، بالإضافة إلي متابعة تطهير وتسليك خطوط الصرف بناحية «الهمة» بقرية أبو بدوي، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما تابع رئيس قرية الشطوط، أعمال الرصف بمدخل القرية قبل التسليم لمعمل هيئة الطرق، بجانب زيارة جمعية الاصلاح الزراعي بـ«سريوة»، بهدف إبراز دور الجمعية فى تعظيم الاستفادة من جميع المحاصيل، وذلك للحفاظ علي البيئة والرقعة الزراعية من التعديات والتجريف.