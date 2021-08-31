الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على خطة تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد

استعدادات تعليم القاهرة
استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التعليم بالقاهرة، اجتماعًا بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد


وأكد "عطية" على عدة أمور، أبرزها الانتهاء من أعمال  الصيانة (كهرباء - سباكة - دهانات -  مقاعد  - مباني)، مشددًا على مرور  لجان لمتابعة لجميع الإدارات تشمل المناطق الأربعة (شرقية -  غربية _ جنوبية - شمالية)، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه  بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 
 

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأشار "عطية" إلى مراجعة لجان التحويلات ومتابعتها شخصيًا من المدير العام وعدم طلب أي مبالغ مالية أو تبرعات عينية تحت أي بند من ولي الأمر، وفي حالة ثبوت ذلك تتم محاسبة المسئول المتورط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وشدد وكيل تعليم القاهرة على تفعيل اللجان الخاصة بالأزمات والكوارث لمواجهة أي أمر طارئ والتغلب على التحديات، مشددا على التعاون الكامل مع رؤساء الأحياء لرفع الإشغالات حول المدارس، وتقليم الأشجار، ونظافة الطرق  حول المدارس، والإضاءة ، ورفع كفاءة البنية التحتية للصرف.

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

ووجه وكيل تعليم القاهرة بإعداد  تقرير أسبوعي بموقف سحب الكتب والتعامل مع أي شكوى لتلقى التبرعات في الحال ومحاسبة المسئول المتورط.

  

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكد خلال اجتماعه المنعقد بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم لأهمية المرونة واحتواء الجمهور وحسن التعامل  مع أولياء الأمور والزملاء، موجهًا بسرعة صرف مستحقات العاملين وعدم التأخير مع اتخاذ اللازم نحو سد العجز بالإجراءات المتبعة قبل انتشار فيروس كورونا والاقتداء بتجارب بعض الإدارات مثل مدارس الأسمرات
بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

ولفت "عطية" إلى استثمار جميع العاملين لسد العجز وذلك بالاستعانة من خلال التدريب التحويلب من تربية اجتماعية لرياض أطفال وأمناء مكتبات وغيرها، مشددًا على متابعة تأمين الأسطح والكهرباء وتوصيل عدادات مياه جديدة تحاسب على متوسطات الاستهلاك، وتراجع جميع مطالبات العدادات مع شركة المياه، مع ترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة الليلية.

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استعدادات تعليم القاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكلف وكيل تعليم القاهرة بسرعة إزالة الرواكد من المدارس والمخازن ومتابعة تركيب الكاميرات في المدارس وإعداد تقرير احصائي، بجانب متابعة إجراءات تطعيم العاملين بالمدارس ودواوين الإدارات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

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