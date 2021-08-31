الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الكشف على 3679 مريض خلال أسبوع بـ«جلدية كفر الشيخ»

جلدية كفر الشيخ
جلدية كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 3679 مواطن خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 26 أغسطس 2021م ، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على عدد 130 مريض.

وأشارت وكيلة الوزارة ، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء “الديكالديرم” الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 13 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أن قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 36 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 3 حالات اللشمانيا وصدفية، كما أنه قد تم صرف علاج شهري لعدد 37 مريض متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 241 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 200 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

وأكدت سلام، أن مستشفى الجلدية تمارس دورًا هاما في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ وأشارت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى، كما حثتهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين.

ومؤخرًا، فقد نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية الساحل القبلي بمركز بلطيم لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 13 عيادة لعدد 10 تخصصات من تخصصات "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والمسالك والأسنان" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، إذ شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.  

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 3016 متردد وخضوع 60 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل 230 مريض وأشعة ل 96 مريض وعمل تقارير طبية ل 14 مريض وتحويل 63 مريض لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج.

الصحة مريض جلدية كفر الشيخ البهاق

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