POD تشيد بإذاعة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم على «أون تايم سبورت»

أشادت شركة POD (إحدى شركات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية) والوكيل الإعلاني الحصري لقنوات «أون تايم سبورت»، بالاتفاق الذي أبرمته المجموعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحصولها على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورت» لمباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكدت الشركة أن الخطوة التي اتخذتها المجموعة مهمة وفي توقيت جيد للغاية خاصة في إطار سعيها لتطوير المحتوى الإعلامي بشكل عام والرياضي بشكل خاص.

وقال عمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة POD، إن الاتفاق يأتي ترجمة واضحة لتوجه المجموعة برئاسة حسن عبد الله نحو تلبية رغبات الجماهير المصرية العريضة العاشقة لكرة القدم، والمتابعة دائماً لمباريات المنتخب الوطني.

ولفت الفقي إلى أن إذاعة المباريات أمر غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين، وأن بث المباريات يعزز من تمكين مشاهدي «أون تايم سبورت» من متابعة كل برامجها الذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الإفريقية وحتى وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2022.

وأضاف أن الشركة باعتبارها الوكيل الإعلاني الحصري لقنوات المجموعة ولقناة «أون تايم سبورت» تعتبر الخطوة محل اهتمام الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة.

وتابع أن إذاعة المباريات يضمن تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة لمباريات المنتخب على قناة «أون تايم سبورت» ما سيؤدي لزيادة العائد الإعلاني.