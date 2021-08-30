الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

POD تشيد بإذاعة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم على «أون تايم سبورت»

المتحدة وPOD
المتحدة وPOD

أشادت شركة POD  (إحدى شركات المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية) والوكيل الإعلاني الحصري لقنوات «أون تايم سبورت»، بالاتفاق الذي أبرمته المجموعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحصولها على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورت» لمباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكدت الشركة أن الخطوة التي اتخذتها المجموعة مهمة وفي توقيت جيد للغاية خاصة في إطار سعيها لتطوير المحتوى الإعلامي بشكل عام والرياضي بشكل خاص.

وقال عمرو الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة POD، إن الاتفاق يأتي ترجمة واضحة لتوجه المجموعة برئاسة حسن عبد الله نحو تلبية رغبات الجماهير المصرية العريضة العاشقة لكرة القدم، والمتابعة دائماً لمباريات المنتخب الوطني.

ولفت الفقي إلى أن إذاعة المباريات أمر غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين، وأن بث المباريات يعزز من تمكين مشاهدي «أون تايم سبورت» من متابعة كل برامجها الذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الإفريقية وحتى وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2022.

وأضاف أن الشركة باعتبارها الوكيل الإعلاني الحصري لقنوات المجموعة ولقناة «أون تايم سبورت» تعتبر الخطوة محل اهتمام الجماهير المصرية من عشاق الساحرة المستديرة.

وتابع أن إذاعة المباريات يضمن تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة لمباريات المنتخب على قناة «أون تايم سبورت» ما سيؤدي لزيادة العائد الإعلاني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الدكتور زغلول النجار

جنون الطماطم.. تجار يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالى

مالك «الحدث اليوم» يكشف حقيقة هروب مى حلمى إلى دبى

المتحدة تحصل على حقوق كل مباريات المنتخب المصرى على فضائية أون تايم سبورتس

قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

«لم يخطر ببالى أن أكون يومًا فى كاريكاتيرك».. عمرو فهمى يكشف تفاصيل «مكالمة مدبولى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

فتح: الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

يتسلم مهام عمله غدًا.. مَن هو خالد الجلاهمة أول سفير للبحرين في إسرائيل؟

وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة