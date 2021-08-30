الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان بالقاهرة لبحث التعاون في مجال نشر الفكر الوسطي

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السفير محمد إلياس سفير جمهورية السودان الشقيقة بالقاهرة، والدكتور مرتضى عثمان المستشار الثقافي لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين والواعظات السودانيات بإجمالي  21  إمامًا وواعظة.

 وتناول اللقاء الاستعداد  لحضور الدورة التدريبية الثانية المشتركة مع نخبة من زملائهم الأئمة والواعظات المصريين، في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتنطلق الدورة يوم السبت الموافق 11/ 9/ 2021م ، وتستمر الدورة المشتركة لمدة عشرة أيام ، وسيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال هذه الدورة، كما تم الترتيب لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيق في شهر أكتوبر المقبل.

وأهدى وزير الأوقاف سعادة السفير نسخًا من أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة سعادة السفير بهذه الإصدارات، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء في مجال الدعوة أم في مجال الوقف وتنميته وحسن استثماره.

السفير السودانى نشر الفكر الوسطي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور مرتضى الأئمة السودانيين والواعظات

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وائل لطفي

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