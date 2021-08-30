صرف معاشات سبتمبر.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

صرف معاشات سبتمبر لأكثر من 10.5 مليون مستفيد.. الأربعاء

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غدٍ الأربعاء، صرف معاشات شهر سبتمبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

«التضامن» تحدد 8 مستندات لحصول الأسر البديلة على الأطفال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد الأسر البديلة يصل إلى ما يقرب من 12 ألف أسرة، منهم حوالي 112 مكفولين في الخارج لأسر مصرية، يتم متابعتهم بصفة مستمرة من الإدارة الاجتماعية بالوزارة.

«التضامن» تحدد إجراءات اشتراك ذوي الإعاقة فى مراكز العلاج الطبيعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة، مخصصة لذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى علاج طبيعي لتحسين ورفع الكفاءة البدنية لتخفيف الآثار الناتجة عن الإعاقة.

شروط حصول أصحاب المعاشات والتأمينات على تمويل «حاضر» من بنك ناصر

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، اسم "حاضر" علي التمويلات الشخصية بالبنك لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة.

وأكد البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن التمويلات الشخصية، من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.

وزيرة التضامن تبحث مع «حماة الوطن» تعزيز الجهود المشتركة في الرعاية الاجتماعية

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع حزب حماة الوطن لاستشراف سبل التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية وتنمية الوعي والتدريب في مجال الحرف اليدوية والمشاركة في الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة".