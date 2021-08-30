الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الأقصر

ضبط دقيق مدعم
ضبط دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، من ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم الخاص بمستودعات الدقيق والمخابز البلدية بقصد بيع الدقيق بالسوق السوداء.

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ضبط دقيق مدعم 

تم التحفظ على السيارة والسائق وكمية قدرها 5.430 طن (خمسة طن و430 كيلو) عبارة عن 96 شيكارة زنة 30 كيلو، و90 شيكارة زنة 20 كيلو، و15 شيكارة زنة الواحدة 50 بخلاف عدد 5 شيكارة نخالة.

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ضبط دقيق مدعم 

وتم قيد الواقعة وتسليم السيارة والسائق والمضبوطات لقسم شرطة أرمنت.

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ضبط دقيق مدعم 

كانت الحملة تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية وعماد أدوار مدير إدارة أرمنت، وجبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية.

التزام السوداء السوق وكيل وزارة التموين المخالفات التموينية حملة تفتيشية الدقيق المدعم خبز بلدي مدعم الأقصر تموين الاقصر

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وائل لطفي

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