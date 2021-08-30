عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا بقنا

نشرت وزارة الصحة عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا.

أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن محافظة قنا تضم 3 مراكز تشمل مكتب صحة قنا بجوار مستشفى صدر قنا، ومكتب صحة قوص، ومركز صحة نجع حمادى بجوار البوسطة.

وأعلنت وزيرة الصحة إصدار 150 ألف شهادة تحمل رمز QRcode حتى اليوم، لافتة إلى إتاحة التطبيق الإلكتروني Egypt Health Passport خلال الأيام القادمة لإتاحة شهادات تلقي اللقاح إلكترونيًا، حيث يتضمن التطبيق خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى حصول الشخص على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الأخضر فيعني أنّه حاصل على جرعتين من اللقاح، كما يتم من خلاله التعرف على موقف إجراء تحاليل "pcr" للجهات التي تطلب ذلك، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الفعاليات والمطارات والأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأكدت الوزيرة أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لن يُسمح بدخول الجامعات أو المدارس بدون التطعيم وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح حفاظًا على انتظام العملية التعليمية، معلنة في هذا الصدد خفض قيمة شهادة تطعيم طلاب الجامعات المصرية إلى 25 جنيهًا فقط عن طريق الدفع الإلكتروني وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة تذليل أي تحديات مالية قد تواجه بعض الطلاب، أما بخلاف ذلك فإن قيمة الشهادة لأغراض السفر إلى الخارج 250 جنيهًا، و100 جنيهًا لأغراض الداخل.

وأكدت الوزيرة استهداف تطعيم العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبالغ عددهم حوالي 5,5 مليون مواطن.