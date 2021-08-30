ضبط ربع طن كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر

تمكنت مديرية تموين محافظة الأقصر، من ضبط ربع طن كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى الدكتورة سماح رضا أحمد، وفي إطار تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

حملة تفتيشية بالأقصر

جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة بدائرة المحافظة.

حملة تفتيشية بالأقصر



واشترك في الحملة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية.

حملة تفتيشية بالأقصر

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد أصحاب الثلاجات لحيازته ٣٧٠ طبق كبد دجاج وبط وسمان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتبين بفحص الطبيب البيطرى المختص قبل طرحها بالأسواق.

وتحرر محضر ١٢٨٠٨ جنح ضد ه ص ف، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.