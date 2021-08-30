الإثنين 30 أغسطس 2021
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مصر

«لم يخطر ببالى أن أكون يومًا فى كاريكاتيرك».. عمرو فهمى يكشف تفاصيل «مكالمة مدبولى»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي وعمرو فهمي

كشف رسام الكاريكاتير عمرو فهمي تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد له أنه من متابعيه، ووجه الشكر له على أعماله التي ينشرها بشكل أسبوعي.

وذكر «فهمي» تفاصيل المكالمة في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلًا: «شكراً رئيس الوزراء على مكالمتك الرقيقة، مساء أمس رن هاتف التليفون، ألو أهلاً أستاذ هاني صديقي العزيز، والأستاذ هاني يونس، هو زميلنا المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد الأستاذ هاني: أهلاً يا فنان، رئيس الوزراء عاوز يكلمك، وفي دقيقة لقيت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الخط».

ونشر رسام الكاريكاتير الحوار الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء، والذي جاء على النحو التالي:

رئيس الوزراء: مساء الخير يا أستاذ عمرو، ويا رب تكون بخير.

عمرو فهمي: مساء الخير يا فندم، أهلاً وسهلاً بحضرتك.

رئيس الوزراء: أنا بتابع الكاريكاتير بتاعك، وبتصل بحضرتك أشكرك على بابك الأسبوعي يوم الأحد -شخصية مصراوي-، اللي بتستضيفني فيه، وأحرص دائماً على متابعته.

عمرو فهمي: يا فندم العفو، أنا خايف بس تكون حضرتك ساعات بتزعل من بعض الكاريكاتيرات وتعليقات فلاحنا الفصيح.

رئيس الوزراء: لا خالص بالعكس، الكاريكاتير أحد فنون العمل الصحفي، اللي كلنا بنحترمه، خاصة لما بيكون متابع للأحداث، وبيعلق عليه بالرسم، أو بفقرة معبّرة، وأنا الحقيقة كنت دايماً بتابع الباب ده بتاعك زمان، وأضحك على ما ينشر فيه، ولم يكن يخطر ببالي أن أكون يوماً في مكان رؤساء الوزراء السابقين.

عمرو فهمي: إنت بتنورنا كل أحد يا دولة الرئيس و يدوم العز.

رئيس الوزراء: شكرا يا أستاذ عمرو. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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