بعد العثور على جثته وسط الطريق.. جرعة أوفر دوز تقتل شاب فى كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على جثة شاب ملقاة وسط الطريق بمنطقة كرداسة حيث تبين أنه فارق الحياة نتيحة تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب ملقاة وسط الطريق بمدينة كرداسة، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة أمر بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ لفحصه وبيان ملابساته.

أشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث أكدت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن المتوفي مدمن على تعاطي المواد المخدرة.

وأضافت التحريات أن جرعة مخدرات زائدة "اوفر دوز" وراء مصرع الشاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.