كيف تطورت معايير الجمال الغربية للذكور خلال القرن العشرين؟ (صور)

تغيرت معايير جمال الذكور كثيرًا على مدار القرن العشرين، ونعرض لكم فيما يلي أبرز تلك المعايير.



سبعينيات القرن التاسع عشر: الوزن الزائد يدل على ثروتك

علي عكس كونك ثقيل الوزن في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ففي تلك الفترة في عصر لم يكن من السهل دائمًا الوصول إلى الطعام، كان الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون أكثر تكلفة، بالإضافة إلى أن شكل الجسم هذا كان يدعو وقتها للتباهي بأن الرجل لديه القدرة على تناول الطعام بشكل جيد.

ويشير هذا الأمر أيضًا إلى الثراء، إما لديه وظيفة مكتبية مريحة أو كان ثريًا بما يكفي لعدم العمل على الإطلاق، وفقًا لموقع “lighmedia”

عشرينيات القرن الماضي: بدأ نجوم أفلام هوليوود ينشرون الاتجاه النحيف



ففي عشرينيات القرن الماضي طالبت صناعة السينما الناشئة من نجوم هوليوود أن يكونوا أخف وزنًا خاصة وأن أن الكاميرات تضيف وزنًا للنجوم، وبما أنه لم يعد من المألوف أن تكون سمينًا.

بالإضافة إلى أن أعمال هذه الفترة البدينة لم تكن سهلة وكان الرجال بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين جسديًا لأيام العمل الشاقة، لذلك كانوا في كثير من الأحيان نحيفين لكن أقوياء، مليئين بما قد يسميه المرء العضلات الوظيفية.

في هذا الوقت تقريبًا، بدأت هوليوود في تحديد نغمة مقاييس الجمال، وسرعان ما أصبحت الشخصية النحيفة أنيقة للغاية بالنسبة للرجال.



الثلاثينيات والأربعينيات: البطل القوي



بمجرد ظهور الثلاثينيات كانت هوليوود تدور حول المظهر العضلي المتوسط، وكان يُنظر إلى الرجال بأجسام علوية قوية، لكن ليس لديهم الكثير من العضلات الضخمة على أنهم ذو مظهر مثالي.

وكان تشارلز أطلس أول لاعب كمال أجسام ابتكر أساليب جديدة ومبتكرة لتنمية العضلات، وسار على اتجاهه الكثيرين خلال السنوات الصعبة للكساد العظيم والحرب العالمية الثانية.

الخمسينيات: المدير التنفيذي الأنيق

إن نوع الجسم المثالي في الخمسينيات من القرن الماضي يدور حول القوة، وتم تحديد مظهر الرجل طويل القامة بأكتافٍ عريضة، وأصبحت الفكرة أن الرجال الأطول يتمتعون بحضور أكثر من الرجال قصار القامة، وأن الشخصية الفخمة والقائدة قطعت شوطًا طويلاً نحو المضي قدمًا في عالم الرؤساء التنفيذيين للشركات.

لم يكن هناك دفعة كبيرة لتكوين عضلات، وكان يُنظر إلى الخصر المتقلب على أنه مثالي، كانت الأكتاف العريضة هي الهدف الرئيسي إلى جانب الطول، وفي ذلك الوقت كانت البدلات تحاك فعليًا أكثر ملاءمةً وأكثر مرونة لتتماشى مع تلك الصورة الكبيرة.

الستينيات والسبعينيات The Slender Rocker

في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، بدأ العديد من الشباب في مقاومة موضة الخمسينات، وأدت حرب فيتنام وظهور معايير الطبقة الوسطى المريحة والمملة، بالعديد من الشباب وبعض كبار السن إلى الابتعاد جذريًا عن معايير الجسد التقليدية.

أصبحت صورة الجسد أقل ارتباطًا بالشكل، وتم التركيز على الملابس وتسريحات الشعر أكثر من العضلات، يظهر ذلك في استحواذ العديد من نجوم موسيقى الروك المعبرين والمعتدلين برأيهم في ذلك العصر.

الثمانينيات: كانت العضلات الكبيرة ضرورية

من المحتمل أن نوع الجسم المثالي في الثمانينيات جاء كرد فعل على كل من الأوقات الاقتصادية الصعبة ولم يعد من المحبذ الأجسام العضلية الملساء، ولكن العضلات الضخمة ذات التحديد الواضح.

وأصبحت ممارسة كمال الأجسام نشاطًا شائعًا حيث أصبح رجال مثل أرنولد شوارزنيجر من نجوم الرياضة.

لعب شوارزنيجر وممثلون آخرون مثل سيلفستر ستالون وجان كلود فان دام أدوار أبطال خارقين حقيقيين يمكنهم مواجهة أي تحد جسدي.

و في تلك الحقبة أشتهر ديفيد بوي، وبريت مايكلز، وأكسل روز، وانتشر المظهر ذو الشعر الطويل والرشيق والرائع أيضًا ذروة ظهوره في الثمانينيات.

التسعينيات حتى اليوم: الجسد المعتدل

بعد سقوط الجزء الأكبر من الموضة ، تطورت النظرة في التسعينيات وأصبحت العضلات المرغوبة هي عضلات المعدة، مقترنة ببعض العضلات الأساسية للساق والصدر، وكان براد بيت في فيلم “Fight Club” هو قمة الرجل المثالي الذي يعيش في التسعينيات من القرن الماضي، وهو رجل رشيق وقوي، ولكن ليس كثيرًا أيضًا، حيث تعد صورة الجسد هذه بالإمكان الوصول لها، لكنه لا يزال هناك الحاجة لبذل الجهد للوصول إلي هذا الأمر.