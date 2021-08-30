فتوح: الحكومة أعطت الثقة لصغار المستثمرين للتوسع في إنشاء المشروعات

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أعطت الثقة لعدد كبير من صغار المستثمرين والصناع في العمل والتوسع خلال الفترة الماضية.

أضاف فتوح، لـ"الدستور"، أن تلك الثقة الكبيرة جاءت من خلال المشروعات القومية الجديدة والمدن الصناعية، إضافة إلى المدن الجديدة التي تم إنشائها خلال السنوات الماضية التي ساهمت في تشغيل عدد كبير من المصانع ودخول شركات جديدة في سوق العمل.

وتابع عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية ساهمت في تنشيط القطاعي الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى زيادة إعداد المصانع الخاصة بالصناعات التكيملية ومستلزمات الإنتاج.

وأكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن جهود الحكومة لم تقتصر في الداخل، فقط، بل هناك جهود خارج مصر مثل مبادرة إعادة اعمار غزة، والعراق، وليبيا، وحضور الرئيس السيسي للقمم العربية والإفريقية التي تعقد، ما يؤدي إلى توطيد العلاقات المصرية في المنطقة العربية والافريقية.