الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«المتحدة» تكشف تفاصيل الحصول على حقوق بث مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

هنأ المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشعب المصري، على الحصول على حقوق بث مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم.

ووجه «صالح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، الشكر لكل قيادات الشركة على المجهود المبذول طيلة الفترة الماضية للحصول على حق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم.

وكشف المهندس حسام صالح تفاصيل الحصول على حقوق بث مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم، قائلًا: «قدمنا مرة واثنتين وثلاثة، والتفاوض كان حتى آخر دقيقة، وبلغونا بالموافقة على عرض بث مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم»، مردفاً: «كل حاجة بفلوس، والبث سيكون فضائيًا وأرضيًا وعلى موقع الشركة عبر الإنترنت».

وأكد بث 6 مباريات إضافة إلى المباراتين الفاصلتين اللتين تمهدان لتأهل مصر لبطولة كأس العالم 2022.

وأوضح المهندس حسام صالح أن العمل من أجل الحصول على حقوق البث استمر لمدة عام ونصف العام، وأن التفاوض كان بشكل مباشر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولفت إلى أن القنوات الرياضية طوال السنوات الماضية تحقق إنجازًا تلو الآخر وتم تتويجها اليوم بإذاعة مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، مردفاً: «نعمل على الاستعداد الجيد لتقديم خدمة مشرفة تليق بمصر، ومن الوارد الاستعانة بمعلقين وأستوديو تحليل خارجي».

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وائل لطفي

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