وزير الخارجية يلتقى نظيرته الليبية لدفع أطر التعاون بين البلدين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الإثنين، نظيرته الليبية نجلاء منقوش، على هامش زيارته إلى الجزائر.

وبحث شكري مع المنقوش دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طرح في اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، وفقا لحساب المتحدث باسم وزارة الخارجية على موقع تويتر.

وكانت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى لدول الجوار الليبى فى الجزائر قد انطلقت اليوم بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى وعدد من وزراء خارجية الدول التى ترتبط بحدود مع ليبيا، فضلا عن مشاركة المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، الإثنين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، لبحث سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبى، والدفع قدما بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبى وتلبى تطلعاته فى الاستقرار والنماء.

وتلقى وزير الخارجية، صباح الإثنين، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وذلك لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المتلاحقة، ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع الوزير شكرى خلال الاجتماع مع نظيره الجزائرى.