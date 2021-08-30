الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 103 وفيات و2676 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين تسجيل  2676 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 3841 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 856049 حالة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" فقد سجل المغرب 103 وفيات جديدة، ارتفاعا من 76 أمس، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بكورونا إلى 12540 وفاة.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم  أنه تم تطعيم 18 مليونا و379 ألفا و71 مواطنا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، فيما تم تطعيم 152 ألفا و175 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 265 ألفا و318 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال نفس المدة، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 14 مليونا و629 ألفا و875 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وزارة الصحة المغرب فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة

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