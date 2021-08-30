الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس والمغرب تعلنان تلقيح أكثر من 20 مليون مواطن

تلقيح
تلقيح

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ مليونين و135 ألفا و467 شخصا.

كانت الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد انطلقت في 8 أغسطس الجاري بكافة الولايات التونسية.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تطعيم 18 مليونا و379 ألفا و71 مواطنا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، فيما تم تطعيم 152 ألفا و175 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأوضحت أن 265 ألفا و318 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال نفس المدة، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 14 مليونا و629 ألفا و875 شخصا.

 

وزارة الصحة التونسية كورونا فيروس كورونا الصحة المغربية المغرب

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