الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صربيا تسجّل 2335 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في صربيا، اليوم الإثنين، تسجيل 2335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 759 ألفا و952 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة الصربية - في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7278 حالة عقب تسجيل 12 وفاة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 1157 مريضا، من بينهم 75 شخصا تم وضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي.

 

صربيا كورونا فيروس كورونا الوفيات المستشفيات

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