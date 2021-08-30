ألبانيا تسجل 486 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة في ألبانيا، اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة إلى 145 ألفا و333 حالة.

ونقلت صحيفة “إكزيت" الألبانية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 3 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 2495.

وأضافت أن إجمالي المتعافين في البلاد ارتفع إلى 133 ألفا و332 حالة بعد تسجيل 207 حالات جديدة، بينما يوجد 9506 حالات نشطة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.