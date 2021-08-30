الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«ممنوع من الزيارة».. آخر تطورات حالة نضال الشافعى

نضال الشافعي
نضال الشافعي

كشفت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، عن آخر تطورات حالته الصحية والتي أكدت استقرارها حتى الآن دون حدوث أي مضاعفات جديدة عليه.

وقالت هند لـ«الدستور»: «ممنوع من الزيارة حالياً، إلا أن حالته الصحية في استقرار بعد حدوث الصديد الأخير الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية بعدما كان اقترب من الخروج والشفاء من العملية الجراحية التي أجريت له نتيجة حدوث ثقب في القولون».

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يظل الأخير بالمستشفى حتى إجراء الجراحة الثانية، إلا أنه مع استقرار حالته الصحية حالياً فضّل العودة للمنزل واستكمال العلاج، لحين تحديد موعد العملية الجراحية الثانية، والتي من المقرر إجراؤها خلال أسبوعين.

وطلبت زوجة الفنان نضال الشافعي من الجميع، سواء داخل الوسط الفني أو من قِبل جمهوره، الدعاء له بالشفاء، والعودة إلى حالته الصحية الطبيعية دون حدوث مضاعفات أو أي قلق.

وخضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون.

نضال الشافعي حالته الصحية الفنان نضال الشافعي زوجة الفنان نضال الشافعي هند علي

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