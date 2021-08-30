عشماوي: 2.1 تريليون جنيه حجم استهلاك وإنفاق المصريين سنويًا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم استهلاك المصريين من الغذاء والشراب بجانب الانفاق على الخدمات الأخرى والمرافق يسجل 2.1 تريليون جنيه سنوياً.

أوضح عشماوي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين، أن حجم استهلاك المصريين من الطعام والشراب يتراوح من 50 إلى 60 مليار جنيهًا وفقا لآخر إحصائيات تقرير فيتش، والذي أكد أن المصريين يستهلكون من الطعام والشراب بقيمة 678 مليار دولار في السنة، لافتًا إلى أن حجم استهلاك المصريين من الغذاء يرتفع خلال رمضان إلى الضعف ليسجل نحو 120 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة تسعة لضم الاقتصاد الغير رسمي لمظلة الدولة والذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد المصري، حيث سيتم عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لمعرفة القواعد المالية والإجراءات اللازمة لتشجيع الغير رسميين للانضمام للاقتصاد الرسمي .

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين عن إطلاق البطاقة الموحدة للمنشأة الاقتصادية قبل نهاية العام المقبل.

وأوضح أن البطاقة تعتبر تعريف للمنشأة الاقتصادية، منوها إلى وجود نحو 5.2 مليون منشأة داخل السجل التجاري منذ تواجده 1934، بجانب 6.2 مليون شخص مسجل لدى السجل التجاري.

ولفت عشماوي إلى أن جودة البيانات حاليا وصلت إلى 69% ونستهدف الوصول إلى 85% خلال الفترة المقبلة، وبذلك نكون رقم واحد فى الدول العربية بجودة بيانات السجل التجارى عندنا نصل إلى هذه النسبة، بجانب 76% نسبة استكمال الرقم القومي للأشخاص، و55% نسبة استكمال رقم التسجيل الضريبي.

وأشار إلى أنه جاري العمل على الربط بين الهيئة العامة للتأمينات بهدف توصيل خدمات السجل التجاري، مع اتحاد بنوك مصر لزيادة المعاملات التجارية عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.