محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء المهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة أهم المشكلات والتحديات التي من شأنها تعطيل تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك في إطار تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعَّالة لتحقيق رؤيه مصر 2030 .



جاء ذلك بحضور كل من النائب مصطفى محمود، والنائب حمادة الجبلاوى ، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، والنائب محمد طايع، والنائب عبدالفتاح دنقل ، والنائب سيد فؤاد ، والنائب سيد منوفى، والنائب محمد كمال موسى، والنائب العمدة مبارك ، والنائب محمد عزت القاضي ، والنائبة سناء الحسانى، والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب بقنا ، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، والمهندس حسن مصطفى رئيس قطاع الصعيد والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب ، والمهندس محمد حسين مدير العقود ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلي الشركات المعنية المنفذة لمشروعات الهيئة ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا خلال الاجتماع أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية لمحافظات الصعيد، من خلال المشروعات التي تنفذها الدولة، متمثلة في مشروعات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف الداودي أن المحافظة لا تألو جهدًا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير القائم منها لتوفير خدمة مميزة للمواطنين لاسيما في المناطق المحرومة، مشيرًا إلي أن مشروعات مياه الشرب التي يجرى تنفيذها يُراعى بها التوسعات المستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية تلبيةً لاحتياجات الزيادة السكانية المتوقعة .

كما ناقش أعضاء مجلسي النواب والشيوخ معوقات العمل لبعض المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي في نطاق المحافظة ، وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة والزيادة في التوسعات لمرشحات المياه، معربين عن تقديرهم لمحافظ قنا على مجهوداته المبذولة لخدمة المواطنين ، وحرصه على عقد اجتماعات دورية مع السادة النواب بحضور مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع الحلول المناسبة لأى تحديات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة والعاجلة لاستكمالها لصالح المواطنين .



ومن جانبه أوضح "إيهاب خضر" أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لتحقيق التنمية المستهدفة بالصعيد في مشروعات البنية التحتية والتي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية وبصفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي .



وعلى هامش اللقاء تبادل محافظ قنا ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الدروع التذكارية تقديرا لجهود المحافظة والهيئة في حل وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.