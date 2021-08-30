الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبرزها «الإنشاد الديني في جنوب مصر».. 4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

الإنشاد الديني في
الإنشاد الديني في جنوب مصر

صدرت حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 4 كتب جديدة ضمن جهودها لإثراء الساحة الأدبية.

من سلسلة إصدرات خاصة كتاب "المرأة العربية والإفريقية وتحديات العصر" للدكتورة عواطف عبد الرحمن، وترصد فيه أهم الدراسات والبحوث التى أجريت عن العلاقة المتبادلة بين المرأة ووسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع خلال الحقبة التى تمتد من تسعينات القرن العشرين حتى منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة، وتتمحور الدراسات حول دور الإعلام في تشكيل العي الجمعي إزاء قضايا المرأة ودور الإعلاميات والصحافيات في إنتاج المواد الإعلامية الخاصة بالمرأة.

ومن سلسلة نصوص مسرحية صدر كتاب "كتابات الدكتور أحمد سخسوخ.. أبعاد مسرحية بمعادلة الاختلاف" للدكتور عبد الرحمن بن زيدان، ومن سلسلة دراسات شعبية كتاب "كان يا ما كان... احك لأولادك" للكتور أحمد علي مرسي الذي يوجه كتابه لقارئ عادى قد يكون جد أو جدة ، أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً أو معلماً أو معلمة، لكي يحكي هؤلاء للأطفال في عصر تسيطر عليه وسائل الميديالا.

ومن السلسلة، أيضًا، صدر كتاب "الإنشاد الدينى في جنوب مصر" لأحمد أبو خنيجر والذي يرصد من خلاله الإنشاد الدينى الإسلامى الذي تمارسه الجماعة الشعبية في المناسبات الدينية مع مجموعة من نصوص الإنشاد ولقاءات مع رموز هذا الفن.

الإنشاد الديني في جنوب مصر
الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة المرأة العربية والإفريقية وتحديات العصر كتابات الدكتور أحمد سخسوخ الإنشاد الدينى في جنوب مصر الإنشاد الدينى الإسلامى

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