«التنسيقية» تنشر فيديوجراف عن نجيب محفوظ

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديوجراف بمناسبة ذكرى رحيل الكاتب الكبير نجيب محفوظ أديب نوبل.

وتحل الإثنين 30 أغسطس 2021 الذكرى الخامسة عشر لوفاة نجيب محفوظ الاسم العلم على الأدب العربي والروائي الكبير والذي توفي في 30 أغسطس 2006 عن عمر يناهز الـ94 عاما والحائز على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي.

وتضمن الفيديو مقتطفات من حياة الراحل، والذى ولد فى 11 ديسمبر 1911، ووافته المنية فى 30 أغسطس 2006، وهو روائي، وكاتب مصري، ويعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وقدم الراحل أكثر من 30 رواية، و 350 قصة قصيرة، ومن أشهر أعماله: الثلاثية، وزقاق المدق، وخان الخليلي، و يعد محفوظ أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون، وحصل على الكثير من الجوائز على رأسها جائزة نوبل فى الأدب عام 1988.

وفى عام 1994 تعرض الأديب لمحاولة اغتيال، ورغم نجاته إلا أنها سببت له أضرارا بالغة.

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وشغل محفوظ منصب سكرتير برلماني في وزارة الأوقاف في 1938، وحتى 1945، كما شغل منصب مدير مؤسسة القرض الحسن في وزارة الأوقاف حتي 1954، وشغل منصب مدير مكتب وزير الإرشاد، ثم منصب مدير للرقابة على المصنفات الفنية في وزارة الثقافة، وعمل كمدير عام في مؤسسة دعم السينما في 1960، ثم رئيس مجلس الإدارة العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون، و آخر منصب حكومي شغله محفوظ كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما في 1966، وحتى 1971. ثم تقاعد بعدها ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام.

وكانت قد أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة، أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و 76 إجتماع و 1977 ظهور إعلامي.