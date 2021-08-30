فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة شاب مقتول في العياط

تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودا للتوصل لهوية جثة شاب في العقد الرابع من عمره، عثر عليه مقتول بطلق ناري فرد خرطوش في منطقة البطن وملقي في الطريق العام بالعياط جنوب المحافظة.

البداية بتلقى الرائد محمد الإدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالطريق العام بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على شاب في العقد الرابع من عمره به آثار طلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع وملقي في الطريق العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته أثناء محاولة نقله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.