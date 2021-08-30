أبرزهم الأتاري وبنك الحظ.. ألعاب لا يعرفها جيل «الصبارة الراقصة»

بحركات رشيقة ومضحكة وصوت يسجل الكلمات ويرددها، احتلت الصبارة الراقصة، حديث جمهور التواصل الاجتماعي، ليس هذا فقط بل شهدت أسواق الألعاب إقبالاً كبيرًا على شراء لعبة "الصبارة الراقصة"، وأصبحت بين يوم وليلة بطلة الكثير من فيديوهات رواد موقع "التيك توك".

الصبارة الراقصة

ما هى الصبارة الراقصة؟

وقد أبدع مصممي الألعاب فى عمل "الصبارة الراقصة" فهى عبارة من جسم خارجي محشو بالفايبر، ومغطى بالقماش ومن الداخل تحتوى الصبارة على بطاريات قابلة للشحن، وأضواء، وجهاز لاستقبال الصوت، وترديده وتحتوي ذاكرتها الداخلية على عدد من الأغاني المميزة التى يمكن تشغيلها.

ألعاب جيل التسعينات

ألعاب جيل التسعينات

ومع تاريخ ألعاب الأطفال الطويل، وتطوره يومًا بعد يوم، تبقى ألعاب جيل التسعينات مميزة للغاية، فلا يمكن نسيانها بسهولة، مع ظهور مصل هذه الأشكال الجديدة من الألعاب، ونستعرص فى السطور التالية، أشهر ألعاب التسعينات المحفورة بذاكرتنا.

الأتاري

الأتاري

احتل الأتاري، مكانة كبيرة، بين ألعاب الأطفال حينها، فقد أطلق على هذا الجيل اسم “جيل الأتاري”، وهو عبارة عن جهاز صغير يحتوى على الكثير من الألعاب التي تخطفك من الزمن، لتمر بمستوياتها الكثيرة، ومع كل مستوى تشعر وكأنك حققت انتصارًا ساحقًا، ومن أشهر الألعاب فى التسعينات لعبة “سوبر ماريو” ولعبة “تانك90 Tank 90” و “رود فيتر”.

البلي

البلي

فى التسعينات كنت قد تجد مجموعة أطفال، مزدحمة فى شكل دائرة صغيرة، يلتفون حول مجموعة من الكرات الصغيرة، وكان يحب الأطفال قزف البلي بين أيديهم أثناء لعبهم بالبلي.

المسدس الخرز

المسدس الخرز

تنوع المسدس الخرز، بعدد من الأشكال الجذابة حينها، ومع كل مسدس كيس من الخرز، فإذا كنت من جيل التسعينات، فبلا شك، قد تكون قمت بتجربته يومًا ما، فكان من خلاله يتخيل الصبيان أنفسهم، بأنهم ظباط صغار، يمكنهم من خلال هذا المسدس الصغير محاربة العدو.

بنك الحظ

بنك الحظ

كان لـبنك الحظ، نصيبًا كبيرًا، ضمن ألعاب هذا الجيل، فكانت هذه اللعبة التى يمكنك أن تجد الصغار والكبار يلتفون حولها، فى العطلات الصيفية، وهى مقسمة إلى قسمين "بنك الحظ" وفى الخلف لعبة "السلم والتعبان"، وتعد هذه اللعبة مسلية للغاية، فقد يلعب معك الحظ لامتلاك مدينة أو حتى لامتلاك حساب كبير فى البنك.

العروسة باربي

العروسة باربي

لم يمر عيد على أطفال التسعينات، إلا وكانت اللعبة الرسمية للفتيات حينها، حيث كانت باربي فى التسعينات تمتلك من الجمال والرشاقة، ما لم تمتلكه أشهر النجمات فى السينما، كما كان تمتاز بشعر أشقر طويل، وملابس ملونة، وأحذية ملونة عصرية.

المسدس الرشاش

المسدس الرشاش

دفعة واحدة من المياه، يمكنها إصابتك بالبلل الشديد، فكانت اللعبة الأكثر شهرة لجيل التسعينات، ومن خلال ملئ المسدس بالمياه، يمكن للأطفال رش جميع أصدقائهم بالماء، فى أجواء مليئة بالضحك والفكاهة.