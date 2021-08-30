الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: العمليات العسكرية في أفغانستان لا تزال جارية

البنتاجون
البنتاجون

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين استمرار العمليات العسكرية في أفغانستان حتى الوقت الحالي وقبيل الموعد النهائي المحدد لانسحاب القوات في 31 أغسطس الجاري.

وقال الجنرال ويليام تايلور نائب مدير العمليات الإقليمية وإدارة القوة بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة - في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع المتحدث باسم الدفاع الأمريكية جون كيربي - إن التركيز في الوقت الحالي يتمحور حول حفظ أمن القوات الأمريكية في العاصمة كابول.

وأضاف تايلور أن واشنطن لا يزال بإمكانها إجلاء الأفغان.، موضحا إنه تم إجلاء إجمالي 122 ألف شخص خلال المهمة الأمريكية للإجلاء، من بينهم 5400 أمريكي غادروا أفغانستان، مؤكدًا أن القوات بالمنطقة تواصل مقدرتها على الإجلاء والتحليق.

وأشار إلى أن 27 ألف شخص ممن تم إجلاؤهم ينتظرون في الوقت الحالي متابعة النقل في المنطقة المسئولة من القيادة المركزية للولايات المتحدة التي تغطي منطقة الشرق الأوسط، كذلك 22 ألف شخص آخرين ينتظرون متابعة حركة النقل بمنطقة المسئولة من القيادة الأوروبية التي تغطي أوروبا.

وقال تيلور إنه لا يزال هناك 13 ألفا ممن تم إجلاؤهم لا يزالوا في 5 مواقع مختلفة في المنطقة المسئولة من القيادة الشمالية، وأن 17 طائرة ستنقل أكثر من 3 آلاف و700 شخص إلى مطاري دالاس وفيلادلفيا الدوليين.

ورداً على سؤال بشأن استمرار وجود تهديدات حول مطار حامد كرزاي الدولي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن التهديد لا يزال قائماً و"نشطاً"، مضيفا أن الولايات المتحدة تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي شنت فيه واشنطن هجوماً جوياً ضد مركبة متوجهة إلى مطار كابول الأحد الماضي، فإن المطار شهد بالتزامن مع ذلك هجماتٍ بالصواريخ.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تعمل أخذاً في الحسبان "الحاجة إلى الاستعداد لتهديدات مستقبلية محتملة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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