جامعة مصر للعلوم تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية»

استقبل خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد أبو دوح، رئيس الجامعة، الإثنين، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر.

وواكب انعقاد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفال الجامعة بيوبيلها الفضى، ومرور 25 عاما على إنشائها، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر.

حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، على تهنئة قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعلى رأسهم الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بمناسبة اليوبيل الفضى، كما وجه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وحيى التربوية الراحلة الدكتورة سعاد كفافي صاحبة الفكرة واللبنة الأولى لبناء الصرح التعليمي المتميز، متمنيا التقدم والازدهار لهذا الصرح الكبير.

وفى هذا الإطار، دعا خالد عبد الغفار، خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء لإلقاء كلمة بمناسبة احتفال الجامعة باليوبيل الفضى، واستهل الطوخى كلمته بالترحيب بوزير التعليم العالي والدكتور محمد حلمى الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ورؤساء الجامعات الخاصة أعضاء المجلس، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلاً: "نتشرف بأن نلتقى جميعا فى رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على إنشائها".

وقال خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء "إنه من دواعى سرورى أن يتزامن عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التي انشأتها التربوية الراحلة الدكتورة سعاد كفافي منذ ربع قرن، حيث حلمت حينها بأن تبني صرحا تعليمايا بكل ما تحمله الكلمة من معنى صرح تعليمي يتفاعل بشكل مباشر مع المجتمع ويساهم في بناء الإنسان".

أضاف: "اليوم وبعد مرور 25 عامًا على إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هاهو حلم التربوية الراحلة الدكتورة سعاد كفافي يتحقق ويصبح واقعا ملموسا حيث تحتضن اليوم الجامعة هذا الاجتماع الهام والذي يضم كوكبة من الشخصيات المرموقة والمعنية بالعملية التعليمية في مصر، وهو المجال الذي يحظى باهتمام بالغ من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ايمانا منه بالدور المحوري والهام الذى يلعبه التعليم الخاص من أجل تحقيق النقلة النوعية والتي يعيشها المجتمع المصري من مختلف الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة".

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وانعقاده بحرم الجامعة يمثل قيمة مضافة لاحتفال الجامعة باليوبيل الفضي، بل يمنح أسرة الجامعة دفعة قوية لأن تكون أكثر إصرار على المضى قدما نحو تحقيق المزيد من النجاح والتفوق والالتزام بالمبادى التي أرستها الجامعة منذ 25 عاما الراحلة الدكتورة سعاد كفافي"، مشيرا إلى أن الكلمات تعجز عن وصف ما يشعر به من مشاعر وتختلط لديه أحاسيس الزهو بما حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مدار 25 عاما من التحديث والتطوير المستمر لمناهج التدريس بما بواكب التطور الهائل لمنطومة التعليم الجامعي الخاص في مصر.

وأعرب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن امتنانه لوزير التعليم العالى على دعمه الكامل لمنطومة التعليم الجامعى بما يترجم على أرض الواقع اهتمام القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالتعليم الجامعى الخاص وذلك من أجل خلق جيل جديد من الخريجين مؤهل ومتسلح بالعلم وجاهز لاقتحام سوق العلم في الداخل والخارج ومجهز على أعلى مستوى من الاحترافية، مختتما كلمته بالدعاء إلى الله أن يوفق الجامعات الخاصة المصرية بتقديم مستوى تعليمي راقي يسير وفق منظومة الدولة وبما يليق مع الجمهورية الجديدة التي تعتمد في دعائمها على العلم والعمل والإخلاص تحت قيادة الرئيس السيسي.

على هامش الزيارة، أهدى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، درع الجامعة والمصحف الشريف، كما قام باهدائه أحدث اصدراته وهو كتاب "أفكار لبلادى"، والذى يتناول من خلاله عدة قضايا اجتماعية واقتصادية.