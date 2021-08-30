الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

المبعوث الأممى لليبيا: نشر مراقبى وقف إطلاق النار فى البلاد قريبًا

يان كوبيش
يان كوبيش

أفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الإثنين، بأن نشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا سيتم قريبا.

وأوضح كوبيش، في كلمته خلال أعمال اجتماع دول جوار ليبيا الذي انطلق اليوم في الجزائر: بأن العمل جار لنشر الفريق الأول لمراقبي وقف إطلاق النار، منتقدًا في ذات السياق استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في هذه البلد.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش إلى أن هذا الوضع يشكل مدعاة للقلق في ليبيا ودول الجوار.

وأردف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش: "جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ولكننا بحاجة لإطار قانوني وقاعدة دستورية من أجل ذلك نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة لنتمكن من إجراء هذه الانتخابات، توحيد مصرف ليبيا المركزي أمر واجب وليس بالتوصية فقط".

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم، على أن جميع الأطراف الليبية تؤكد تمسكها بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم"، معربا عن أمله فى إقرار القاعدة الدستورية خلال الأيام المقبلة للتمكن من إجراء الانتخابات.

وأضاف كوبيش- في كلمته خلال مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر، حسبما نقلت (بوابة الوسط) الليبية - "حضور المراقبين الدوليين والإقليميين للانتخابات ضروري جدا، كما أن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة".

من جهته، شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الأهمية البالغة لتوافق الأطراف الليبية، منوها أن الجامعة العربية تشجع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، وعلى تذليل العقبات القانونية والدستورية واللوجستية.

وقال أبو الغيط، في كلمته باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، إن مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر جوهري في عملية الانتقال، مضيفا أن هذه المغادرة يجب أن تتم بمراعاة دول الجوار.

وأكد أبو الغيط، وجوب توحيد المؤسسات الليبية لا سيما المؤسسة العسكرية.

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ليبيا الجزائر وقف إطلاق النار

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