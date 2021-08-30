روسيا تبحث مع بريطانيا إمكانية الاعتراف بشهادات التطعيم

قال سيرجي بيلاييف، مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، إن روسيا وبريطانيا تناقشان موضوع الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وأضاف بيلاييف- وفقًا لقناة إخبارية اليوم الإثنين- أن روسيا أرسلت طلبًا إلى بريطانيا للاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة.

يُشار إلى أنه تم، حتى الآن، في روسيا تسجيل 5 لقاحات وطنية مضادة لفيروس كورونا وهي "سبوتنيك V- سبوتنيك لايت - إيبفاك كورونا - إيبفاك كورونا ن - كوفيفاك".

ومن المعروف أن لقاحي "سبوتنيك V - إيبفاك كورونا" يتألفان من مكونين، ويتم التطعيم بكل منهما على شكل جرعتين، أما "سبوتنيك لايت - إيبفاك كورونا - كوفيفاك" فهي من مكون واحد ويتم تقديمها على شكل جرعة واحدة.