الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تبحث مع بريطانيا إمكانية الاعتراف بشهادات التطعيم

لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك

قال سيرجي بيلاييف، مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، إن روسيا وبريطانيا تناقشان موضوع الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وأضاف بيلاييف- وفقًا لقناة إخبارية اليوم الإثنين- أن روسيا أرسلت طلبًا إلى بريطانيا للاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة. 

يُشار إلى أنه تم، حتى الآن، في روسيا تسجيل 5 لقاحات وطنية مضادة لفيروس كورونا وهي "سبوتنيك V- سبوتنيك لايت - إيبفاك كورونا - إيبفاك كورونا ن - كوفيفاك".

ومن المعروف أن لقاحي "سبوتنيك V - إيبفاك كورونا" يتألفان من مكونين، ويتم التطعيم بكل منهما على شكل جرعتين، أما "سبوتنيك لايت - إيبفاك كورونا - كوفيفاك" فهي من مكون واحد ويتم تقديمها على شكل جرعة واحدة.

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وائل لطفي

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