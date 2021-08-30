بيلاروسيا تسجل 1085 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الإثنين، تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة ،في بيان لها، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في بيلاروسيا إلى 480 ألفا و364 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وتعافى من الفيروس في بيلاروسيا خلال 24 ساعة، 769 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى 473 ألفا و274 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و768 حالة وفاة.