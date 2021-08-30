الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 1085 إصابة بكورونا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الإثنين، تسجيل 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة ،في بيان لها، إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في بيلاروسيا إلى 480 ألفا و364 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.
وتعافى من الفيروس في بيلاروسيا خلال 24 ساعة، 769 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى 473 ألفا و274 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و768 حالة وفاة.

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