«الداودي وخضر» يستعرضان موقف مشروعات الصرف الصحي بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية بمحافظة قنا ، بحضور العميد أحمد جلال مدير مشروعات هيئة التنمية الصناعية ، والمهندس محمد حسين مدير العقود ببرنامج التنمية المحلية ،والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، وومثلي الشركات المنفذة لمشروعات الهيئة بالمحافظة .

واستعرض محافظ قنا مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن برامج( المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى حياة كريمة ،و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و الخطة الإستثمارية للمحافظة ) ومنها توسعات محطة مياه شرب النجمة و الحمران من 600 الي 1200 لتر/ ثانية ومحطة أبو شوشة العضاضية النقالي 25 لتر/ ثانية ومحطة معالجة صرف صحي أبوتشت 26 ألف م3/يوم ، و محطة معالجة صرف صحي فرشوط 30 الف م3/يوم وشبكة انحدار مشروع صرف مدينة فرشوط ومحطة مياه شرب بخانس 400 لتر/ ثانية ، ومحطة مياه نجع حمادي السطحية ومحطة معالجة صرف صحي نجع حمادي.

كما تم مناقشة مشروع صرف دشنا ومحطة مياه الوقف السطحية وتوسعات محطة معالجة صرف قنا من 55 إلى 110 الف م3/يوم ومشروع صرف صحي قفط ، ومشروع صرف صحي نقادة ، ومشروع توسعات تنقية مياة الشرب من 60 لتر/ ثانية الي 120 لتر/ ثانية ومشروع استكمال محطة رفع المياة المعالجة والغابة الشجرية للصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بقفط ، ومشروع استكمال برك الأكسدة ومحطة رفع المياة المعالجة والغابة الشجرية بالمنطقة الصناعية هو بنجع حمادي.

وقال محافظ قنا أنه تم تذليل كافة المعوقات التي قد تقف حائلاً أمام سرعة إنجاز تلك المشروعات ووضع جدول زمني للإنتهاء منها وتسليمها للبدء في التشغيل ، مؤكدا علي أن الاهتمام بتوصيل البنية الأساسية والمرافق العامة بكافة المدن والقرى، يعد أهم اهتمامات الدولة خلال الفترة الحالية، من خلال وضع خطط عاجلة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف الداودي أنه يحرص علي إجراء جولات ميدانية مستمرة بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية على أرض الواقع، لافتًا أن الحكومة تسعى بجدية للإنتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة فى تلك القرى، مؤكدا على المتابعته المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات للمساهمة فى تغير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين.