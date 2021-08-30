الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية الجزائر: بحثنا مع مصر سبل وآليات الوصول لتسوية سياسية للأزمة الليبية

وزيرا خارجية مصر
وزيرا خارجية مصر والجزائر

أفادت وزارة الشؤون الجزائرية الخارجية، مساء اليوم، بأن وزيرها رمطان لعمامرة أجرى مع وزير الخارجية سامح شكري مباحثات تعزيز دور ومساهمة دول الجوار في حلحلة الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن  قبيل انطلاق أشغال إجتماع دول جوار ليبيا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، سامح شكري، تناولت سبل وآليات تعزيز دور ومساهمة دول جوار ليبيا في مرافقة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة بما يسمح بعودة الأمن والسلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وتستضيف الجزائر اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي "مصر وتونس والسودان والجزائر وتشاد ومالي" الذي يبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية المستمرة منذ عام 2011، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات وإخراج المرتزقة من البلاد.

ويشارك في  مؤتمر الجزائر بشأن ليبيا ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لبحث "تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر في24 ديسمبر 2021 وإيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية، وكذا وضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها، إضافة إلى إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية في الشئون الليبية وأراضيها، فضلا عن إلزام الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار كفرصة مواتية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقد كامل.

ورجحت التقارير المختلفة أن الاجتماع، الذي ينعقد بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، لاسيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وكذا خلافات الحكومة والبرلمان بشأن الميزانية العامة من جهة وعودة الاشتباكات بين المليشيات من جهة أخرى، يؤكد أهمية دور دول الجوار والاتحاد الإفريقي في إرساء السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تُبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

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وزارة الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة وزير الخارجية سامح شكري الأزمة الليبية مباحثات مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار

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