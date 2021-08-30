الجيش اليمني: مقتل 23 عنصراً من الحوثيين في معارك بمأرب

أفاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، بمقتل 23 عنصرا من مسلحي الحوثيين، في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال موقع اليمن مباشر إن معارك عنيفة يخوضها رجال الجيش والمقاومة الشعبية على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة، غربي مأرب، منذ مساء أمس الأحد".

وأشار الموقع إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 23 عنصرا من ميليشيا الحوثي، إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لا تزال المعارك مستمرة .

وأكد الموقع أن مدفعية الجيش دمرت ثلاث آليات تابعة للميليشيا، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية، ثلاث عربات مدرعة، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن، وتصاعدت حدة المعارك بين الجانبين في محافظة مأرب الاستراتيجية، منذ أشهر، بعد محاولات عدة من قبل الحوثيين بالتقدم والسيطرة على المدينة الغنية بالنفط والغاز، والتي تخضع معظم أجزائها لسيطرة الجيش الحكومي.