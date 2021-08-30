غلق 71 منشأة مخالفة وتحرير 2455 محضرا متنوعا في حملات مكبرة بالإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.



يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

غلق 71 منشأة مخالفة

وأسفرت هذه الحملات عن غلق ٦٤ محل مخالف، و٤ مقاهي، و٣ سناتر والتحفظ على ٣٣٥٥ حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير ٢٤٥٥ محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية ٢٥٤ ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

غلق 71 منشأة مخالفة

وفي سياق آخر كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

غلق 71 منشأة مخالفة

وفى هذا الصدد؛ شن حى العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف في المهد عبارة عن أسوار وعدد ٤ غرف من الطوب الأبيض خلف مرور مرغم علي ترعة النوبارية الطريق الصحراوى وكذا إزالة أعمال مخالفة عبارة عن مبني من الطوب الأبيض وصبة خرسانية حديثة وشدة الخشبية داخل جمالون حديدى بمساكن العرائس منطقة عبد القادر وتم التحفظ علي مواد البناء المستخدمة فى المخالفة فضلا عن إيقاف أعمال بناء فى المهد عبارة عن تشوين مواد بناء من الرمل والطوب الأبيض بالعقار الكائن الطريق الصحراوي مرغم بحرى وتم التحفظ على ونش وكذا إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن أسوار و٤ غرف في المهد خلف مرور مرغم علي ترعة النوبارية وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وعدد ٢٣ حالة تحفظ.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة فورية تمكنت من إزالة بناء مخالف بمنطقة سوق الطباخين والتحفظ على كمية من الحديد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

غلق 71 منشأة مخالفة