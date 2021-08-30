محافظ الإسكندرية: 10 آلاف عقوبة سير «التوكتوك» بالمحاور الرئيسية والكورنيش

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتريسيكل التي تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً.

وحذر المحافظ أنه اعتباراً من غداً الثلاثاء يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، التي عقدت اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أن تظهر المدينة بشكل لا يليق بها أمام أهلها وزوارها.

في إطار تكليفات المحافظ؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد؛ شن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة حملات مكبره للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الاعمال رفع الاتربة المتراكمة بالإضافة إلى النظافة الدورية للشوارع، كما قامت الشركة برفع 15 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 70 طن مخلفات طبية، خلال الـ72 ساعة الماضية، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.