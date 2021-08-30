الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

بعد شائعة وفاتها.. الجمهور لـ ياسمين عبد العزيز: «ربنا يرجعك بالسلامة»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

اشتعلت حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بعد انتشار شائعات تفيد بوفاة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا ونقلت للخارج لاستكمال علاجها.


وأعرب الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن غضبه الشديد لانتشار مثل هذه الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة، عن غضبه الشديد.


ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان".

- غضب رواد "السوشيال ميديا" من الشائعة

وأثارت هذه الشائعة غضب روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكتب ميدو عدي، من جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًا: "كفاية كذب بقى حرام عليكم"، وعلقت كنوز علي، من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ربي يفرج عليها ويشفيها، العين والحسد يهدو الصحة ويخلو الديار".


وكتبت فادية غريب من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" قائلًة: "ربي يفرج عليها"، ودعت همسة موسى، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالشفاء العاجل قائلًة: "ربي يشفيها ان شاء الله".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد غادر مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.


ووصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.

 

يذكر أن وائل عبدالعزيز، كان قد وجه رسالة حب واشتياق لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام بنشر صورة قديمة لها، وعلق عليها قائلًا: «يلا ارجعي وحشتينا».

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ياسمين عبد العزيز أزمة ياسمين عبد العزيز الحالة الصحية شائعة وفاتها

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