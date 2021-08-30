الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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الدين لله

«الأوقاف»: تجديد تكليف محمود الشيمى فى منصب وكيل الوزارة بالبحر الأحمر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم، بتسيير أعمال مدير مديرية البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي ضمن الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي.

إعفاء مدير إدارة أوقاف الجمرك بالإسكندرية من عمله
ومن ناحية أخرى،  قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء الشيخ أشرف محمد علي سلمان المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف الجمرك بمديرية أوقاف الإسكندرية من عمله، وعودته إلى عمله الأصلي لتقصيره في عمله.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "السلام مع النفس والكون".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين السلام ونبينا "صلى الله عليه وسلم" نبي الإسلام، وتحيتنا في الدنيا سلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام.

وأكد وزير الأوقاف، أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوي واحد "سلم"، يقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": "المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ".

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، ما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الناس أجمعين.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمود طه الشيمي غنيم مديرية البحر الأحمر وزارة الأوقاف القيادات الشبابية أوقاف الجمرك بالإسكندرية

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