الإثنين 30 أغسطس 2021
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مصر

12 سبتمبر.. تجارة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن بدء استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢، من يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر، لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبى واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية.

وكان وزير التعليم العالى قد أعلن، أمس، نتائج المرحلة الأولى للتنسيق، وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس للشعبة الأدبية ٢٩٢ درجة.

وصرح الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة، بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء عملية التقدم واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية.

يذكر أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، حيث جاء الحد الأدنى لكليات الطب ٩٠.٧٣% وطب الأسنان ٩٠.٢٤ ٪، وكليات العلاج الطبيعي ٨٨.٥٤٪، وجاءت كليات الصيدلة ٨٨.٥٣ ٪، أما بالنسبة لكليات الهندسة أقل من ٨٠٪ وتوجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية.

وفي الشعبة الأدبية جاء الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 359 درجة 87.6%، فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام جامعة القاهرة أي بنسبة 82.7%.

بينما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الألسن جامعة عين شمس بـ340 درجة 82.9%، فيما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية آثار جامعة عين شمس 329 أي بنسبة 80.2%، والقبول بكلية الآثار جامعة القاهرة 328 درجة أي بنسبة 80%، والقبول بكلية سياسة واقتصاد علوم سياسية جامعة السويس 349 درجة أي بنسبة 85.1%، ثم جاء القبول بكلية الآداب جامعة القاهرة 308 درجات أي بنسبة 75.1%.

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