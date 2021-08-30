الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق الدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة 14 أكتوبر

ملتقي
ملتقي

تنطلق الدورة الثانية من "ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة" يوم 14 أكتوبر 2021 تحت شعار "شباب الجمهورية الجديدة شباب بتحب مصر"، ويقام المهرجان برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وتشكلت إدارة الملتقى في دورته الثانية من الفنان الكبير محسن صبري رئيسًا والفنانة فاطمة محمد علي مديرًا، والفنان المخرج محمد عبدالستار (تيتو) مؤسسًا وأمينًا عامًا للملتقى، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرًا تنفيذيًا للملتقى.

الدورة الأولى من الملتقى حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقى، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، وتنافس في الدورة الأولى 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، وكانت لجنة تحكيم الملتقى مكونة من الفنان محسن صبري رئيسًا وعضوية كل من الفنان إيهاب مبروك والمهندس وليد السباعي.

ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبدالستار مؤسس فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح وفرقة مسرح تيتو وأخرج من قبل الكثير من العروض المسرحية في محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة.

وتشهد مصر خلال الفترة الحالية حالة من النشاط المسرحي المختلفة سواء على مستوى العروض المسرحية في القاهرة والإسكندرية والمحافظات المختلفة أو حتى على مستوى المهرجانات المسرحية التي تنعش الحركة المسرحية بشكل كبير بينما سوف يتم الإعلان عدة مهرجانات خلال الأشهر القليلة المقبلة وخاصة مع نهاية العام الجاري 2021.

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