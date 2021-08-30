«التعاون الدولي» تستعرض الأثر التنموي لتطبيق برنامج المرأة في سوق العمل

تجري وزارة التعاون الدولي، جلسة بعنوان “الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر”، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنشر "الدستور" تفاصيل تلك الجلسة وأبرز الحضور والمشاركين فيها، حيث تعاونت وزارة التعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن خلال ذلك سيعرض البنك تقرير المرأة في الأعمال التجارية في مصر WIB، والذي يستهدف مناقشة وعرض أفضل الممارسات والسياسات لتعزيز دور المرأة في الأعمال التجارية.

كما تناقش الجلسة التقدم الذي تم تحقيقه من خلال البرنامج الذي يطبقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهت رائدات الأعمال في مصر، لاسيما عقب جائحة فيروس كورونا، وإظهار الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل المحلية والبنك الأوروبي للمساعدة في التغلب على هذه التحديات، وسيشارك في هذه الورشة ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الدولي والقطاع المالي المصري.

وخلال الجلسة سيتم عقد ورشة عمل للشمول المالي للمرأة، حيث سيتم استعراض الأثر التنموي والنتائج لتطبيق برنامج المرأة في سوق العمل، ومناقشة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في مصر بعد جائحة كورونا وكيف يمكن للمؤسسات المالية والبنك الأوروبي دعم التغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى استعراض كيف يمكن أن يسهم زيادة وصول المرأة إلى التمويل والدعم الفني في دعم التنمية الاقتصادية.

كما تناقش ورشة العمل الوقوف على التحديات التي فرضتها الرقمنة على رائدات الأعمال في مصر عقب كورونا، وتسليط الضوء على أهمية القطاع المالي ليس فقط على مستوى توفير الموارد المالية ولكن أيضًا على مستوى توفير المنتجات المصممة خصيصًا لفئات بعينها وتقديم الخدمات غير المالية.