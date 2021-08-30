برلماني يطالب بتغليظ عقوبة خطف الأطفال: «لازم تنتهي»

طالب النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، بتغليظ العقوبة على مرتكبى جريمة خطف الأطفال، مؤكداً أن البرلمان المصري قادر على إصدار تشريعات بدورها تنهي هذه الظاهرة.

ودون نائب تنسيقية الشباب عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعليقا على حادث اختطاف “طفل المحلة”: "فيديو جريمة خطف طفل المحلة مؤلم ويوجع القلب، جرائم خطف الأطفال فى مصر واستخدامهم لتهديد الأهل أو في شبكات التسول لازم تنتهي، والبرلمان المصري قادر على إصدار التشريعات اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة تماما.. كلنا علينا دور لحماية أطفالنا وشخصيا هتقدم بطلب للجنة التشريع بالبرلمان لمناقشة تغليظ عقوبة خطف الأطفال، عشان نعيش فى مجتمع آمن لأولادنا".

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته على أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة - المنصورة" .

وانتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل وأفاد شهود عيان بقيام اثنين ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.