أحمد مكى يكشف عن أكلته المفضلة (صور)

نشر النجم أحمد مكي، عدة صور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكشف عن أكلته المفضلة.

وعلق أحمد مكى على الصور قائلاً : “ عشق العسل و الطحينة ”

الصور التي نشرها “مكي” أحدثت تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره ومحبيه.

احمد مكي

وفي سياق أخر، حقق الفنان أحمد مكي نجاح جماهيري كبير مؤخراً وذلك من خلاله مشاركته في موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي شارك فيه مع الفنان كريم عبدالعزيز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم بشري وإياد نصار ورياض الخولي وماجد الكدواني.

احمد مكي

وتناول الجزء الثاني من المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013 مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة وأحداث كرداسة.

احمد مكي

ويستعد الفنان أحمد مكي خلال الفترة المقبلة لعودة تقديم مسرحية "حزلقوم" مرة أخري بعد أن قدمها في موسم الرياض العام الماضي وحققت نجاح جماهيري كبير هناك ومن المقرر عرضها قريباً وهي أنتاج كايرو شو وإخراج مجدي الهواري ويشارك فيها عدد كبير من النجوم.

احمد مكي

وأعلن الفنان أحمد مكي خلال ستوري حزينة على إنستجرام، نفوق عصفوره "خورشيد" حيث نشر صورة له وعلق عليها بـ "ارقد بسلام يا خورشيد" وارفق الصورة بقلب مكسور فمكي كان قد أظهر أكثر من مرة علاقته القوية بـ"خورشيد" من خلال الصور والفيديوهات.