الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المحمدية الشاذلية» ترفض إطلاق اسم السيدة زينب على أحد المسلسلات

دينا
دينا

قال الشيخ زكي الدين جمال الدين، شيخ «الطريقة المحمدية الشاذلية»، إن مريدي الطرق الصوفية يرفضون إطلاق اسم «السيدة زينب» على أحد المسلسلات.

وأضاف «جمال الدين» لـ«الدستور» أن البعض فَهِم الأمر بشكل خاطئ فالمسلسل يتحدث عن حي السيدة زينب وليس شخصية «السيدة زينب»، وعلى ذلك فإن إطلاق البعض لشائعة قيام الراقصة دينا بدور «السيدة زينب» أمر غير صحيح بالمرة.

وتابع: «يجب على الجميع أن يعلم أن هناك مَن يصطاد في الماء العكر ولا يعرف حقيقة الأمر، ويجب على الجميع أن يبحثوا عن الحقيقة قبل أن يكتبوا على صفحات التواصل الاجتماعي حتى لا تحدث أمور غير سوية، كما أننا نرفض إطلاق اسم السيدة زينب على هذا المسلسل ونطالب بتغييره لأنه يثير غضب الجميع». 

واستطرد: «بعض مريدي الطرق الصوفية وأبناء الأشراف انتابتهم حالة من الغضب الشديد بعد نشر البعض خبر قيام الراقصة دينا بدور السيدة زينب في مسلسل تليفزيوني وهذا غير صحيح بالمرة، كما أن الطرق الصوفية ستطالب بتغيير مسمى هذا المسلسل لأنه لا يصلح أبداً تناول أسماء ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أسماء المسلسلات التليفزيونية لأن ذلك من شأنه خلق فتنة في الشارع المصري». 

شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية الراقصة دينا دور السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة

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