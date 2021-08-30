وفاة قناص إسرائيلى متأثرًا بإصابته على حدود غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، وفاة القناص الإسرائيلي الذي أصيب قبل نحو 9 أيام على حدود قطاع غزة المحاصر، متأثرًا بجراحه في الرأس.

وأكدت إسرائيل أن بارئيل شمويلي قناص في الجيش الإسرائيلي، لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم، في مستشفى "سوروكا"، بعد إجراء عدة عمليات خلال الأيام القليلة الماضية، نظرًا لحالته الحرجة بعد إصابته عند حدود غزة برصاص مسدس يوم 21 أغسطس الجاري، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

من جانبه، نعى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، قناص قوات حرس الحدود بالجيش الإسرائيلي، قائلًا: "تلقيت ببالغ الأسى والحزن الخبر المر بوفاة مقاتل حرس الحدود، بارئيل حادريا شموئيلي، الذي سقط وهو يحمي أمن إسرائيل.. ‏لا توجد كلمات تكفي لتعزية عائلته في حدادها العميق، كان بارئيل مقاتلًا في حياته ومقاتلًا في موته".

اشتباكات على حدود غزة

ونظم الفلسطينيون، في 21 أغسطس، مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حينها، إن عدد الإصابات بنيران الجيش الإسرائيلي بلغت 41 فلسطينيًا بجراح مختلفة، بينهم 22 طفلًا.

و‏أوضح القدرة أن الإصابات من بينها 27 إصابة في الأطراف السفلية، وإصابتين بالأطراف العلوية، وإصابتين في البطن والظهر، و4 إصابات في الرأس والرقبة، و6 إصابات في مناطق متفرقة من الجسم.