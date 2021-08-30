الإثنين 30 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يُشدد على الانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإداري ضد كورونا

المجلس
المجلس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف مواقع العمل المختلفة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم وتسعى جاهدة لتوفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، مشيدًا بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس، والاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء و مديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه طالب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بسرعة الإنتهاء من تسجيل العاملين بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية  على منظومة وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد  لتقوم مديرية الشؤون الصحية بتوجيه فرق التطعيم إلى مواقع العمل المختلفة بالجهاز الإداري لتلقي العاملين اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذي بإعداد مكان جيد بكل منشأة خدمية لحصول العاملين على اللقاح ضد الفيروس بعد تسجيل بياناتهم على المنظومة ، مناشداً المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا  المستجد للتغلب عليه والحد من انتشاره.

العسكري محافظة المرور العاملين وزارة الصحة اطباء الصحة

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